У Туреччині розбився літак з пасажирами: є загиблі

Карина Бондаренко Світ 06:56, 16.07.2020 Оновлено: 07:09, 16.07.2020

У четвер, 16 липня, в провінції Ван на сході Туреччини розбився літак-розвідник.

В авіакатастрофі загинули сім співробітників органів безпеки, які перебували на борту. Серед них – двоє пілотів, повідомляє lenta.ru.

Трагедія трапилася о 03:00 при виконанні розвідувальної та спостережної місії. Причина НП поки невідома.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Boeing 737-800 авіакомпанії Ryanair екстрено посадили в столиці Великобританії. На борту виявили записку з повідомленням про бомбу.

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