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7 лютого • оновлено в 07:26
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"Мало не вибухнув": пасажир, який вижив, розповів про катастрофу літака в Туреччині. Відео

2.3т
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Пасажир Альпер Кулу, який був на борту літака компанії Pegasus, що розбився 5 лютого в Туреччині, розповів про пережиту катастрофу.

Відео з потерпілим в лікарні опублікувало ВВС (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Наша швидкість при посадці була вища, ніж зазвичай. Прозвучало оголошення: "Ви можете включити свої телефони. Ласкаво просимо в Стамбул. Літак кілька разів гойднувся вправо і вліво. Потім він підскочив і падав десь 40 метрів, ніби з пагорба. Потім розбився на три частини", – поділився чоловік.

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Пасажир, який вижив, розповів про авіакатастрофу в Туреччині

Пасажир, який вижив, розповів про авіакатастрофу в Туреччині

"Я одним із перших вийшов із літака. Відбулся серйозна витік палива. Пожежники першими прибули на місце катастрофи. Через мегафон оголосили, що є небезпека вибуху літака, і попросили якомога швидше вийти. Я піднявся на пагорб зі зламаною рукою і дістався до машин швидкої допомоги та пожежної служби. Але там було дуже багато людей з набагато більш серйозними травмами", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак викотився за межі смуги і впав в яр. Від удару лайнер розірвало на три частини. На місці аварії організували масштабну пошуково-рятувальну операцію. У розламаному літаку шукали людей. У результаті НП 3 особи загинули і ще 179 – отримали поранення.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Туреччина
Теги
літак розбився літак
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