У Туреччині розбився автобус із російськими туристами: багато постраждалих

У провінції Анталья в Туреччині на шляху в аеропорт перекинувся автобус із російськими туристами.

Як повідомляє Telegram-канал 360tv.ru, постраждали 16 людей, 14 із них – росіяни.

За інформацією каналу, всі були доставлені в найближчі лікарні. При цьому у чотирьох осіб небезпечні для життя поранення.

У Туреччині перекинувся автобус з російськими туристами РІА Новини

При цьому в Генконсульстві РФ у Анталіїї заявили про 15 постраждалих.

"П'ятнадцять пасажирів були госпіталізовані в різні лікарні. Наразі вісім осіб залишаються в лікарнях", – сказав РІА Новини представник Генконсульства.

Російські дипломати також повідомили, що в салоні автобуса перебували 22 росіянина, 7 із них продовжили шлях до аеровокзалу, оскільки у них не було жодних скарг. Уточнюється, що тяжкопоранених немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на турецькому курорті Аланья загинула 5-річна дівчинка з Росії, потонувши в басейні готелю.

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