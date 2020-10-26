У Туреччині прогримів вибух під час переслідування терористів. Фото та відео

Юрій Сергієнко Світ 23:31, 26.10.2020 Оновлено: 00:00, 27.10.2020

На південному сході Туреччини під час переслідування двох терористів пролунав вибух.

Інцидент стався в Іскендеруні, повідомляє "Анадолу" з посиланням на губернатора провінції Хатай Рахмі Догана (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Місце вибух в Іскендеруні.
aa.com.tr

Він уточнив, що загиблих в результаті вибуху немає. Обох терористів вдалося затримати.

До цього в районі було чутно постріли. Зараз місце події оточила поліція.

Вибух прогримів в Іскендеруні в провінції Хатай.
Google Maps

Влада вважає, що до спроби влаштувати теракт причетні члени Робочої партії Курдистану.

Силовики провели спецоперацію в Іскендеруні.
aa.com.tr
На місце прибули машини швидкої допомоги.
aa.com.tr
Правоохоронці оглядають місце вибуху в Іскендеруні.
aa.com.tr
Місце вибуху в Іскендеруні.
aa.com.tr
Вибух прогримів в Іскендеруні в провінції Хатай.
Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2019 року на південному сході Туреччини в результаті теракту загинули 4 людини і ще 13 отримали важкі поранення.

Коментувати
Світ

Дивіться також

На Чернігівщині дільничний заспівав про вибори і став зіркою мережі. Відео

Єгорова про Україну після виборів: у нас немає держави, ми здобули незалежність від здорового глузду

Хлопці вмирали, а власниця авто влаштувала розбірки: подробиці смертельної аварії на Хмельниччині

Названо партію-лідера на виборах у Донецькій області: дані екзит-полу

Українців розлютила заява про податки для заробітчан: реакція мережі