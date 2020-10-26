У Туреччині прогримів вибух під час переслідування терористів. Фото та відео

На південному сході Туреччини під час переслідування двох терористів пролунав вибух.

Інцидент стався в Іскендеруні, повідомляє "Анадолу" з посиланням на губернатора провінції Хатай Рахмі Догана (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він уточнив, що загиблих в результаті вибуху немає. Обох терористів вдалося затримати.

До цього в районі було чутно постріли. Зараз місце події оточила поліція.

Влада вважає, що до спроби влаштувати теракт причетні члени Робочої партії Курдистану.

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi https://t.co/GKQrCzXOV6 pic.twitter.com/eCJyl0w72D — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 26, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2019 року на південному сході Туреччини в результаті теракту загинули 4 людини і ще 13 отримали важкі поранення.