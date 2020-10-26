У Туреччині прогримів вибух під час переслідування терористів. Фото та відео

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Світ
3,7 т.

  • Загиблих в результаті вибуху немає

  • Терористів затримали

  • Влада звинуватила у спробі теракту РПК

У Туреччині прогримів вибух

На південному сході Туреччини під час переслідування двох терористів пролунав вибух.

Інцидент стався в Іскендеруні, повідомляє "Анадолу" з посиланням на губернатора провінції Хатай Рахмі Догана (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Місце вибух в Іскендеруні.

Він уточнив, що загиблих в результаті вибуху немає. Обох терористів вдалося затримати.

До цього в районі було чутно постріли. Зараз місце події оточила поліція.

Вибух прогримів в Іскендеруні в провінції Хатай.

Влада вважає, що до спроби влаштувати теракт причетні члени Робочої партії Курдистану.

Силовики провели спецоперацію в Іскендеруні.
На місце прибули машини швидкої допомоги.
Правоохоронці оглядають місце вибуху в Іскендеруні.
Місце вибуху в Іскендеруні.
Вибух прогримів в Іскендеруні в провінції Хатай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2019 року на південному сході Туреччини в результаті теракту загинули 4 людини і ще 13 отримали важкі поранення.

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