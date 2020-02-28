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28 лютого • оновлено в 14:33
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У Туреччині пригрозили поховати Росію у Сирії. Відео протестів

5.5т
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У ніч на 28 лютого біля консульства Росії у Стамбулі (Туреччина) відбулися протести проти підтримки РФ урядових сил Сирії, які здійснили смертельну атаку на турецьких військових у провінції Ідліб.

Про це повідомило агентство "Анадолу". У мережі з'явилися красномовні відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Протестувальники проти дій РФ голосно кричали фрази: "Росія – вбивця", "Путін – вбивця", "Сирія стане для Росії могилою", "Вбивця Путін буде покараний", "Полеглі безсмертні, батьківщина єдина".

У ніч на 28 лютого біля консульства Росії у Стамбулі (Туреччина) відбулися протести

У ніч на 28 лютого біля консульства Росії у Стамбулі (Туреччина) відбулися протести

Також у мережі показали, як уже вранці 28 лютого виглядала територія біля консульства Росії. Його оточили броньованими авто, залізними щитами і правоохоронцями.

Сирія атакувала Туреччину в Ідлібі

Сирія атакувала Туреччину в Ідлібі

theguardian.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Туреччина
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
сколько уж раз Турция грозила России
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Вот и ещё один бывший друг угрожает России. Россияне, вы решили, что чем больше врагов, тем больше почёт и уважение в мире ?
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Россиянам нужно хорошо подумать перед поездкой на отдых в Турцию! Горячий прием скорее всего им обеспечен!
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семенов Александр
семенов Александр
Кульшин Владимир, 100 придурков.грантоедов, не делают там погоды. Но ехать действительно не нужно, Пусть приезжают в Крым )))
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