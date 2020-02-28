У ніч на 28 лютого біля консульства Росії у Стамбулі (Туреччина) відбулися протести проти підтримки РФ урядових сил Сирії, які здійснили смертельну атаку на турецьких військових у провінції Ідліб.

Про це повідомило агентство "Анадолу". У мережі з'явилися красномовні відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Протестувальники проти дій РФ голосно кричали фрази: "Росія – вбивця", "Путін – вбивця", "Сирія стане для Росії могилою", "Вбивця Путін буде покараний", "Полеглі безсмертні, батьківщина єдина".

У ніч на 28 лютого біля консульства Росії у Стамбулі (Туреччина) відбулися протести

Також у мережі показали, як уже вранці 28 лютого виглядала територія біля консульства Росії. Його оточили броньованими авто, залізними щитами і правоохоронцями.

Сирія атакувала Туреччину в Ідлібі theguardian.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Туреччина завершила підготовку до військової операції у зоні деескалації в Ідлібі і заявила про готовність до виконання своєї місії – досягнення повної перемоги.

У сирійській провінції Ідліб 27 лютого від атаки урядових сил загинули турецькі військові, а також мирні жителі.

У відповідь на загибель своїх військових у Сирії турецька армія завдала нищівного удару по військах Башара Асада в Ідлібі. У САА – величезні втрати техніки та живої сили.

Крім того, Туреччина скликала екстрене засідання НАТО через загибель 33 солдатів турецької армії в Ідлібі.

А президент Росії Володимир Путін зв'язався зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

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