У Туреччині посилять карантин через спалах коронавірусу

За минулу добу в Туреччині коронавірусом заразилися 1 703 особи, що стало рекордним приростом в країні з 15 травня.

У зв'язку з цим уряд введе додаткові заходи для боротьби з епідемією. Про це в понеділок, 7 червня, повідомили в пресслужбі МОЗ Туреччини, передає "Корреспондент".

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган анонсував більш ретельні перевірки кафе і ресторанів. Також змінять правила проїзду в громадському транспорті.

"У країні триває зростання зараження коронавірусом. Тому кафе і ресторани будуть ще більш ретельно перевірятися. Будуть заборонені поїздки стоячи в громадському транспорті", – сказав він.

За останніми даними, в Туреччині лабораторно підтвердили 281 509 випадків коронавірусу, з них 252 152 пацієнтів вилікувалися, 6 730 – померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Туреччині заявили про другий піку пандемії коронавірусу. Різке зростання захворюваності в країні пов'язують з недотриманням відпочивальниками протиепідемічних заходів.

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