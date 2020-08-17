У Туреччині посилили карантин через COVID-19: що заборонили

У Туреччині через зростання кількості нових хворих на коронавірус посилили карантинні заходи та обмеження для окремих категорій громадян, зокрема літніх людей.

Як сказано в заяві Міністерства охорони здоров'я країни та рішенні комітетів, обмеження стосуються провінцій Сіїрт, Газіантеп, Шанліурфа, Елязиг, Ван, Кайсері, Ялова, Бартін.

У всіх цих провінціях літнім людям віком за 65 обмежили час користування громадським транспортом і відвідування торговельних центрів і ринків, заборонили ходити на пікніки та відвідувати релігійні та масові заходи, зокрема заручини, весілля тощо.

В окремих провінціях заборонили розміщувати вітрини чи окремі товари з торгових точок на тротуарах, оскільки це може заважати дотриманню соціальної дистанції, а також збільшили соцдистанцію в зонах відпочинку до 4 метрів.

Крім того, у провінції Сіїрт обмеження щодо участі в масових заходах також стосуються дітей віком до 15 років. У Газівантепі до кінця місяця заборонили будь-які акції протесту. У провінції Елязиг час проведення весіль обмежено трьома годинами.

Зазначимо, що за минулу добу, 16 серпня, у Туреччині було виявлено найбільшу за останні 45 днів кількість нових випадків інфікування на коронавірус – хворобу підтвердили в 1192 осіб. Усього на COVID-19 у країні захворіли 249 тисяч осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше уряд Ізраїля ухвалив рішення посилити карантин через другу хвилю коронавірусу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!