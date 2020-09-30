У Туреччині події в Карабасі порівняли з Україною

Глава Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу порівняв загострення ситуації в Нагірному Карабасі з подіями, які відбуваються на сході України.

На його думку, Азербайджан у військовому конфлікті з Вірменією має рацію як із морального, так і з правового поглядів. Про це повідомляє Anadolu.

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Зокрема, турецький міністр зазначив, що міжнародна громадськість має ставитися до ситуації довкола конфлікту двох країн, як і до подій в Українській, а також Грузинській державах.

"Міжнародна громадськість має ставитися до ситуації в Азербайджані так само, як до подій в Україні і Грузії", – наголосив він.

Міністр зазначив, що Баку має досить сил для самостійного досягнення своїх цілей у Нагірному Карабасі, але потребує чіткої підтримки територіальної цілісності. Таку, за його словами, за потреби Туреччина надасть Азербайджану в будь-який час і в будь-якому місці.

"Азербайджан має рацію як із морального, так і з правового поглядів. Ми готові підтримати Баку і за столом переговорів, і на полі бою. Якщо Азербайджан хоче розв'язати проблему вірменської окупації на полі бою, ми підтримуватимемо Баку. Туреччина готова надати будь-яку підтримку, якої потребуватиме Азербайджан", – додав Чавушоглу.

Карта щодо ситуації в Нагірному Карабасі

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. А також про те, в чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану.

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