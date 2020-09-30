У Туреччині події в Карабасі порівняли з Україною
Глава Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу порівняв загострення ситуації в Нагірному Карабасі з подіями, які відбуваються на сході України.
На його думку, Азербайджан у військовому конфлікті з Вірменією має рацію як із морального, так і з правового поглядів. Про це повідомляє Anadolu.
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Зокрема, турецький міністр зазначив, що міжнародна громадськість має ставитися до ситуації довкола конфлікту двох країн, як і до подій в Українській, а також Грузинській державах.
"Міжнародна громадськість має ставитися до ситуації в Азербайджані так само, як до подій в Україні і Грузії", – наголосив він.
Міністр зазначив, що Баку має досить сил для самостійного досягнення своїх цілей у Нагірному Карабасі, але потребує чіткої підтримки територіальної цілісності. Таку, за його словами, за потреби Туреччина надасть Азербайджану в будь-який час і в будь-якому місці.
"Азербайджан має рацію як із морального, так і з правового поглядів. Ми готові підтримати Баку і за столом переговорів, і на полі бою. Якщо Азербайджан хоче розв'язати проблему вірменської окупації на полі бою, ми підтримуватимемо Баку. Туреччина готова надати будь-яку підтримку, якої потребуватиме Азербайджан", – додав Чавушоглу.
Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. А також про те, в чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна розглядає дії "республіки Нагірний Карабах" щодо Азербайджану як напад на власну територію.
Глава українського МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що з огляду на ситуацію щодо спалаху бойових дій у Нагірному Карабасі Україна підтримуватиме територіальну цілісність Азербайджану в його конфлікті з Вірменією.