Туреччину і Грецію накрили землетрус і цунамі: обвалилися житлові будинки. Відео
У турецькій провінції Ізмір стався руйнівний землетрус магнітудою від 6,6 до 6,9.
Осередок підземних поштовхів знаходився на глибині 16,54 км. Епіцентр розташовувався біля узбережжя району Сеферхісар в Егейському морі.
В результаті землетрусу зруйновано житлові багатоповерхівки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За даними МВС Туреччини, землетрус зруйнував в Ізмірі мінімум 6 будівель. Інформації про жертви або постраждалих на даний момент немає.
Землетрус викликав хвилю цунамі.
На грецькому острові Самос зруйнована церква Богородиці.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 вересня в Іркутській області Росії стався землетрус магнітудою від 5,5 до 5,9.