Туреччину і Грецію накрили землетрус і цунамі: обвалилися житлові будинки. Відео

Мирослав Семенюк Світ 14:38, 30.10.2020 Оновлено: 15:25, 30.10.2020

У турецькій провінції Ізмір стався руйнівний землетрус магнітудою від 6,6 до 6,9.

Осередок підземних поштовхів знаходився на глибині 16,54 км. Епіцентр розташовувався біля узбережжя району Сеферхісар в Егейському морі.

В результаті землетрусу зруйновано житлові багатоповерхівки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За даними МВС Туреччини, землетрус зруйнував в Ізмірі мінімум 6 будівель. Інформації про жертви або постраждалих на даний момент немає.

Twitter Ayrıntı Yayınları
Twitter Ayrıntı Yayınları
Twitter Ayrıntı Yayınları
Twitter Ayrıntı Yayınları

Землетрус викликав хвилю цунамі.

На грецькому острові Самос зруйнована церква Богородиці.

Церква Богородиці на грецькому острові Самос
Церква Богородиці на грецькому острові Самос
Церква Богородиці на грецькому острові Самос

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 вересня в Іркутській області Росії стався землетрус магнітудою від 5,5 до 5,9.

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