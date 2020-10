Туреччину і Грецію накрили землетрус і цунамі: обвалилися житлові будинки. Відео

У турецькій провінції Ізмір стався руйнівний землетрус магнітудою від 6,6 до 6,9.

Осередок підземних поштовхів знаходився на глибині 16,54 км. Епіцентр розташовувався біля узбережжя району Сеферхісар в Егейському морі.

В результаті землетрусу зруйновано житлові багатоповерхівки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За даними МВС Туреччини, землетрус зруйнував в Ізмірі мінімум 6 будівель. Інформації про жертви або постраждалих на даний момент немає.

BREAKING: More footage showing a collapsed building in Izmir, Turkey after a 6.9 magnitude earthquake stuck off the coast off Greece.#izmir #earthquake

pic.twitter.com/N3jtys3ns2 — Global News Network (@GlobalNews77) October 30, 2020

#BREAKING: Multiple fatalities reported after numerous structures collapse in the Turkish city of Izmir following magnitude 6.9 earthquake. pic.twitter.com/MDjBc7CYKP — UA News (@UrgentAlertNews) October 30, 2020

BREAKING - Footage of a building collapsing in the background after a powerful earthquake hit near #Izmir in Turkey.pic.twitter.com/1UWpYxWHeU — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 30, 2020

Burada kimse var mı sorusu ve gelen çığlıklar. Dilerim tek can kaybı olmadan herkes kurtulur. #deprem #izmir pic.twitter.com/xR7v93CioB — Volkan Kaan Bağcı (@volkandiyebirii) October 30, 2020

Землетрус викликав хвилю цунамі.

На грецькому острові Самос зруйнована церква Богородиці.

