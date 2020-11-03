У Туреччині перекинувся катер із туристами: є жертви. Фото

Біля берегів турецької Анталії 3 листопада перевернулося прогулянкове судно, в результаті чого одна людина загинула – росіянин, десятки туристів вдалося врятувати.

Про це повідомляє телеканал NTV. У мережі було опубліковано кадри з місця катастрофи (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Інцидент трапився приблизно за 50-100 метрів від берега в районі Фосфорної печери (Fosforlu Mağara) в Аланії.

НП трапилася в районі Фосфорної печери в Аланії Twitter Hasan Subaşı

За попередніми даними, на прогулянковому судні перебували приблизно 30 осіб. До місця події спрямували команди місцевої берегової охорони, тривала рятувальна операція. Також встановлювалася національність постраждалих.

Водночас російські Telegram-канали, з посиланням на генконсульство, підкреслюють, що під час аварії катера в турецькій Анталії загинув росіянин.

Туристичне судно перевернулося за 50-100 метрів від берега Twitter Hasan Subaşı

"Катер з туристами перекинувся в нашому районі Аланії. Сподіваємося, що хороші новини прийдуть із регіону, куди прибули групи берегової охорони", – прокоментував подію місцевий чиновник у Twitter.

Рятувальна операція NTV

Десятки туристів вдалося врятувати з катера, який перевернувся NTV

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Авачинській бухті (Камчатський край Росії) перекинувся катер, на борту якого перебувало чотири людини. Всі вони зникли безвісти.