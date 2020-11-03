У Туреччині перекинувся катер із туристами: є жертви. Фото

Біля берегів турецької Анталії 3 листопада перевернулося прогулянкове судно, в результаті чого одна людина загинула – росіянин, десятки туристів вдалося врятувати.

Про це повідомляє телеканал NTV. У мережі було опубліковано кадри з місця катастрофи (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Інцидент трапився приблизно за 50-100 метрів від берега в районі Фосфорної печери (Fosforlu Mağara) в Аланії.

За попередніми даними, на прогулянковому судні перебували приблизно 30 осіб. До місця події спрямували команди місцевої берегової охорони, тривала рятувальна операція. Також встановлювалася національність постраждалих.

Водночас російські Telegram-канали, з посиланням на генконсульство, підкреслюють, що під час аварії катера в турецькій Анталії загинув росіянин.

"Катер з туристами перекинувся в нашому районі Аланії. Сподіваємося, що хороші новини прийдуть із регіону, куди прибули групи берегової охорони", – прокоментував подію місцевий чиновник у Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Авачинській бухті (Камчатський край Росії) перекинувся катер, на борту якого перебувало чотири людини. Всі вони зникли безвісти.