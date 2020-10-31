У Туреччині кількість жертв і постраждалих від землетрусу перевищила 900 осіб. Фото

При землетрусі в турецькій провінції Ізмір загинуло вже 37 людей, ще 885 постраждали.

Про це заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган, передає Anadolu. Він уточнив, що всього з-під завалів житлових будинків вдалося дістати 103 людини, вони отримали травми різного ступеня тяжкості (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Рятувальники розбирають завали після землетрусу в Туреччині.

Глава держави додав, що в Ізмір було направлено 35 мобільних станцій для надання допомоги, 25 з них вже встановлені.

З-під завалів вдалося дістати більше 100 людей.

Також влада виділить 24 мільйони турецьких лір (більше 2,8 млн доларів) на відновлення регіону.

Всього від землетрусу постраждали майже 900 осіб.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа додав, що медики надають допомогу 243 постраждалим, восьмеро з них перебувають у реанімації (троє в критичному стані).

Деякі з потерпілих перебувають у критичному стані.

Землетрус вдарив по турецькій провінції Ізмір. Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, руйнівний землетрус магнітудою від 6,6 до 6,9 зруйнував в Туреччині близько 20 житлових будинків. Осередок підземних поштовхів знаходився на глибині 16,54 км. Епіцентр розташовувався біля узбережжя району Сеферіхісар в Егейському морі. Землетрус викликав хвилю цунамі, яка зносила все на своєму шляху.

Також зачепило і Грецію. Землетрус зруйнував церкву на острові Самос, також загинуло 2 людини і ще близько 20 постраждали.