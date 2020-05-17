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17 травня • оновлено в 22:01
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У Туреччині дозволили відкрити в'їзд українцям: про кого йде мова

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Туреччина з 20 травня дозволила громадянам 31 країни, зокрема й України, приїжджати на лікування до медичних установ країни.

Як повідомляє Anadolu, відповідне рішення ухвалено урядом держави в рамках заходів зі спрощення карантину у зв'язку з пандемією COVID-19.

"Серед інших дозвіл дійсний для громадян Іраку, Лівії, Азербайджану, Греції, Росії, Казахстану, України, Узбекистану, Грузії, Туркменістану, Молдови, Киргизстану, Джібуті, Катару, Німеччини, Великобританії та Нідерландів", – йдеться у повідомленні.

У Туреччині з 20 травня дозволять медтуризм

У Туреччині з 20 травня дозволять медтуризм

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Зазначається, що хворі зможуть скористатися таким переліком послуг: ортопедія, травматологія, загальна хірургія, дитяча хірургія, урологія, очні захворювання, кардіологія, онкологія, нейрохірургія, гематологія, репродуктивна терапія, трансплантація органів і кісткового мозку.

В агентстві уточнили, що перетнути кордон зможуть лише пацієнти з негативним результатом тесту на коронавірус.

Наголошуэться також, що інформація про іноземців, які бажають пройти лікування в Туреччині, буде спочатку розміщуватися в Міжнародній системі медичного контролю. Після отримання попереднього підтвердження вони будуть отримувати дозвіл на лікування у медичних закладах Туреччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Туреччина готується до відкриття туристичного сезону. За словами міністра культури і туризму Мехмета Ерсоя, в кінці травня планується відновлення внутрішнього авіасполучення, а в червні – міжнародного.

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Коронавірус
Місце
Туреччина
Тег
туризм
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