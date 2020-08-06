У Туреччині COVID-19 докотився до пляжів, кількість заражених зросла

Карина Бондаренко Світ 08:30, 6.08.2020 Оновлено: 09:15, 6.08.2020

Уряд Туреччини стурбований ситуацією з коронавірусом, оскільки щоденний приріст заражених у країні дві доби поспіль перевищує тисячу.

Влада пом'якшила більшість карантинних обмежень у березні після піку в квітні, коли добова кількість підтверджених випадків COVID-19 перевищувала п'ять тисяч, повідомляє The Guardian.

Після місяця добових показників менше ніж 900 у Міністерстві охорони здоров'я заявили про 1 178 нових випадків інфікування. У вівторок, 4 серпня, там за день захворіло 1 083 людини.

"Ми стурбовані збільшенням кількості випадків", – сказав міністр охорони здоров'я Фахреттін Коса.

За його словами, перша хвиля коронавірусу "дійшла до пляжів", оскільки місцеві та іноземні туристи їдуть на курорти. Найбільше зростання захворюваності зафіксували в Анкарі, де пандемічні лікарні та реанімаційні відділення заповнені на 100 відсотків.

Як писав OBOZREVATEL раніше, на курортах Туреччини різко збільшилася кількість заражених коронавірусом.

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