У Туреччині автобус з туристами потрапив у ДТП: постраждала українка

Громадянка України отримала травми в результаті крупного ДТП в Антальї (Туреччина).

Про це РІА Новини розповіли в російському генконсульстві в Антальї. Відзначимо, що раніше повідомлялося, що травми отримала росіянка.

Нагадаємо, що аварія трапилася 1 жовтня по шляху в аеропорт з росіянами, які виїхали з готелю в Белеці. По дорозі автобус зіткнувся з легковим автомобілем на зустрічній смузі.

"У мікроавтобусі знаходилися 12 російських туристів. У результаті ДТП одна жінка отримала незначні травми і після профілактичного медичного огляду була виписана", – повідомляли російські дипломати.

Водієм авто виявився місцевий житель Бавер Елькатміш, який в результаті зіткнення опинився затиснутим в розбитому авто. Медикам і рятувальникам на місці ДТП вдалося витягти постраждалого з транспорту, проте він вже був мертвий.

При цьому водій автобуса Осман Акін і ще 12 туристів отримали легкі травми. Після ДТП інші туристи пересіли в інший автомобіль і відправилися в аеропорт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії маршрутка і автобус влаштували лобове ДТП.