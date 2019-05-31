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ПолітикаЕкономіка

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У Цюріху захопили заручників: є загиблі. Всі подробиці

6.1тЧитати матеріал російською

У п'ятницю, 31 травня, в Цюріху (Швейцарії) три особи загинули в результаті захоплення заручників.

Як повідомляє прес-служба місцевої поліції, 60-річний озброєний чоловік взяв у заручники двох жінок і закрився у квартирі.

Так, приблизно о п'ятій ранку в центр екстреного виклику поліції звернулася жінка, попросивши про допомогу. Також у поліцію надійшов інший дзвінок, де повідомлялося, що в сусідньому будинку хтось кричить і волає про допомогу.

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Поліцейські прибули на місце виклику, де встановили контакт із чоловіком, який спілкувався з ними через вікно. Він стверджував, що у нього в заручниках дві жінки, і погрожував застрелити їх, якщо поліція негайно не відступить. На місце події прибули спеціальні сили поліції і переговорники.

Поліція вела переговори більше трьох годин, до о пів на дев'ятої ранку. Чоловік вже навіть заявив, що здасться і відпустить заручниць. Але в квартирі пролунали постріли й поліція штурмом взяла приміщення.

Там поліцейські виявили тяжкопоранених двох жінок і чоловіка. Незважаючи на негайні спроби реанімації, всі троє загинули на місці. Ймовірне знаряддя вбивства – пістолет – було вилучено.

Прокуратура і поліція кантону Цюріх ведуть розслідування події. Про мотиви злочинця не повідомляється. За даними правоохоронців, йдеться про громадянина Швейцарії. Загиблим жінкам було 34 і 38 років.

Місце злочину в Цюріху

Місце злочину в Цюріху

Twitter

Місце злочину в Цюріху

Місце злочину в Цюріху

Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, озброєний хлопець захопив п'ятьох жінок у заручники в магазині на околиці міста Тулуза на півдні Франції.

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Місце
ШвейцаріяЦюріх
Тег
поліція
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