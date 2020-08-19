У ЦВК Білорусі сказали, коли відбудеться інавгурація Лукашенка

Інавгурація Олександра Лукашенка, який обіймав п'ять термінів поспіль пост президента Білорусі, відбудеться протягом двох місяців.

Як повідомили ТАСС в Центральній виборчій комісії країни, точна дата поки не призначена.

"Інавгурація пройде не пізніше ніж через два місяці", – сказав офіційний представник ЦВК.

Він уточнив, що зазвичай її проводять протягом місяця після офіційного оголошення результатів виборів.

Також в ЦВК додали, що точну дату визначать організатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протести в Білорусі проти результатів виборів президента 19 серпня трохи вщухли. Активісти взяли перепочинок після того, як десять днів цілодобового виходили на вулиці.

Нагадаємо, що 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила остаточні підсумки, згідно з якими за Лукашенка нібито проголосували 80,1% виборців, а за опозиційну кандидатку Світлану Тихановску – 10,1%. При цьому легітимність чергового обрання Лукашенка главою держави ставлять під сумнів громадськість і спостерігачі.

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