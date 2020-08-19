МоваЯзык

Топтеми:

У ЦВК Білорусі сказали, коли відбудеться інавгурація Лукашенка

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Світ
2,5 т.
Інавгурація Лукашенка відбудеться протягом двох місяців

Інавгурація Лукашенка відбудеться протягом двох місяців. Фото belta.by.

Інавгурація Олександра Лукашенка, який обіймав п'ять термінів поспіль пост президента Білорусі, відбудеться протягом двох місяців.

Як повідомили ТАСС в Центральній виборчій комісії країни, точна дата поки не призначена.

"Інавгурація пройде не пізніше ніж через два місяці", – сказав офіційний представник ЦВК.

Він уточнив, що зазвичай її проводять протягом місяця після офіційного оголошення результатів виборів.

Також в ЦВК додали, що точну дату визначать організатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протести в Білорусі проти результатів виборів президента 19 серпня трохи вщухли. Активісти взяли перепочинок після того, як десять днів цілодобового виходили на вулиці.

Нагадаємо, що 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила остаточні підсумки, згідно з якими за Лукашенка нібито проголосували 80,1% виборців, а за опозиційну кандидатку Світлану Тихановску – 10,1%. При цьому легітимність чергового обрання Лукашенка главою держави ставлять під сумнів громадськість і спостерігачі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

БілорусьПротести у БілорусіЦВКОлександр Лукашенко
Поділитися в Facebook
  2. Світ