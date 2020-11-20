У центрі Тбілісі захопили заручників

Борис Бондар Світ 15:52, 20.11.2020 Оновлено: 16:23, 20.11.2020

У Тбілісі озброєна людина увірвалася до будівлі мікрофінансової організації на проспекті Церетелі, де захопила дев'ять заручників.

Про це повідомило "Sputnik Грузія". Поліція оточила територію.

На місце прибув глава патрульної поліції Тбілісі Важа Сирадзе.

Поліція терміново попросила всі телеканали відключити прямі ефіри із зони спецоперації.

Інцидент стався на проспекті Церетелі в Тбілісі

Телеканали опублікували кадри з офісу, захопленого зловмисником. На кадрах видно як людина з відкритим обличчям, без маски, щось емоційно говорить і розмахує руками. В одній руці, імовірно, у нього граната.

У центрі Тбілісі невідомий захопив заручників
Twitter
Поліція оточила район
Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Монреалі викликала паніку спецоперація поліції. У ЗМІ повідомили про нібито захоплення заручників в компанії Ubisoft.

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