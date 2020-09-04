У центрі Тбілісі пролунав вибух: є поранені й загиблий

У будівлі філармонії в Тбілісі (Грузія) пролунав вибух. У результаті постраждало щонайменше три особи й загинула одна.

Як повідомила Netgazeti, за попередніми даними, під час ремонтних робіт у клубі "Дежавю" вибухнув кисневий балон, хоча офіційні структури поки не називають точну причину НП. Відомо, що вибух не спричинив займання (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Усі постраждалі були доправлені в Республіканську лікарню, а також у клініки Хечінашвілі й Аладашвілі. Одній особі знадобилося оперативне втручання.

На місце вибуху одразу ж прибули пожежно-рятувальні бригади і патрульна поліція. Територію навколо небезпечної зони оточили.

Від вибуху в Тбілісі постраждало щонайменше троє осіб. imedinews.ge

Попередньою причиною вибуху в Тбілісі названо детонацію кисневого балону. netgazeti.ge

Вибух у Тбілісі трапився біля філармонії. netgazeti.ge

Один мешканець Тбілісі загинув від вибуху. netgazeti.ge

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 серпня в житловому будинку на вулиці Кубинка в Москві (Росія) прогримів вибух. У результаті три поверхи охопила пожежа. Травми в результаті НП отримали двоє людей. Одну жінку викинуло з вікна вибуховою хвилею.