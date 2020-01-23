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23 січня • оновлено в 06:10
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У центрі Сіетла невідомий влаштував криваву стрілянину: є жертва

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У центрі американського міста Сіетл (штат Вашингтон) невідомий відкрив стрілянину.

Про це повідомляється в офіційному Twitter місцевої поліції. Відзначається, що в результаті загинула одна людина і ще п'ятеро постраждали (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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У центрі Сіетла невідомий влаштував криваву стрілянину

У центрі Сіетла невідомий влаштував криваву стрілянину

NBS

Інцидент стався біля ринку Пайк-плейс – це популярне туристичне місце з інтенсивним пішохідним рухом. Сам стрілець зник з місця злочину. На даний момент поліція розшукує його.

У центрі Сіетла невідомий влаштував криваву стрілянину

У центрі Сіетла невідомий влаштував криваву стрілянину

Twitter AMY CLANCY

За інформацією ЗМІ, постраждалих госпіталізували. За словами співробітників пожежної служби, 55-річна жінка перебуває у критичному стані, а 9-річний хлопчик – у важкому. Стан решти трьох постраждалих – 35-річного та 34-річного чоловіків та 21-річного хлопця – стабільний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США в кінці грудня минулого року під час церковної служби в місті Уайт-Сетлмент, штат Техас, відкрили стрілянину, в результаті чого 2 прихожан були вбиті.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
США
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