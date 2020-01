У центрі Сіетла невідомий влаштував криваву стрілянину: є жертва

У центрі американського міста Сіетл (штат Вашингтон) невідомий відкрив стрілянину.

Про це повідомляється в офіційному Twitter місцевої поліції. Відзначається, що в результаті загинула одна людина і ще п'ятеро постраждали (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У центрі Сіетла невідомий влаштував криваву стрілянину NBS

Інцидент стався біля ринку Пайк-плейс – це популярне туристичне місце з інтенсивним пішохідним рухом. Сам стрілець зник з місця злочину. На даний момент поліція розшукує його.

У центрі Сіетла невідомий влаштував криваву стрілянину Twitter AMY CLANCY

За інформацією ЗМІ, постраждалих госпіталізували. За словами співробітників пожежної служби, 55-річна жінка перебуває у критичному стані, а 9-річний хлопчик – у важкому. Стан решти трьох постраждалих – 35-річного та 34-річного чоловіків та 21-річного хлопця – стабільний.

Officers investigating shooting near 4th and Pine. Multiple victims. The suspect has fled, and police are searching for him. Officers and medics are providing first aid to the injured. Additional information to come. - Seattle Police Dept. (@SeattlePD) 23 січня 2020 р

Detectives are investigating after six people were wounded by gunfire, one fatally, at 3rd and Pine. The suspect (s) fled the scene. If you have information about this incident, please call our tip line at (206) 233-5000 - Seattle Police Dept. (@SeattlePD) 23 січня 2020 р

Just heartbreaking.

Among the 8 victims of the #seattleshooting is an 8-year-old boy, now listed in #serious condition. One person was killed. Shooter is still on the loose. # Q13FOX pic.twitter.com/eSIKMP2c8C - Matt Lorch (@ MattLorchQ13Fox) 23 січня 2020 р

BREAKING NEWSZ Heard the sound of gunfire during my 5p live shot about a shooting in Belltown- ran down to 3rd and Pine. Multiple victims. @ KIRO7Seattle pic.twitter.com/G6Ff5RCRjB - Michael Spears (@ MichaelKIRO7) 23 січня 2020 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США в кінці грудня минулого року під час церковної служби в місті Уайт-Сетлмент, штат Техас, відкрили стрілянину, в результаті чого 2 прихожан були вбиті.

