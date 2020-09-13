У центрі Мінська протестувальники почали будувати барикади. Відео

У неділю, 13 вересня, у центрі Мінська (Білорусь) протестувальники стали зводити барикади на проїжджій частині.

Як передає "Інтерфакс", учасники мітингу почали зносити на вулицю Тімірязєва водоналивні блоки та інші підручні матеріали.

Відзначається, що руху транспорту по вулиці немає. Станом на 20:30 проїжджа частина заповнена протестувальниками.

Відзначимо, що раніше Слідком Білорусі попереджав, що за створення перешкод і барикад передбачена, як адміністративна, а й кримінальна відповідальність з 16 років.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 вересня, в Мінську та інших містах Білорусі пройшли "Марші героїв" проти чинної влади країни.

Раніше OBOZREVATEL писав, що колона протестуючих в Мінську попрямувала до селища Дрозди, де знаходиться резиденція Олександра Лукашенка. Щоб зупинити протестуючих силовики стріляли в повітря.

У МВС Білорусі повідомили, що відкривали стрілянину в повітря, щоб зупинити протестуючих, коли ті спробували відбити затриманих.

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