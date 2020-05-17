У центрі Лос-Анджелеса прогримів вибух і спалахнула пожежа. Відео

Світ 09:52, 17.05.2020

Під час пожежі в центрі Лос-Анджелеса прогримів вибух. В результаті постраждали 11 рятувальників.

Як повідомляє Associated Press, спочатку загорілася одноповерхова нежитлова будівля на вулиці Бойд-стріт. Пізніше, з невідомої причини, стався вибух (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

При гасінні пожежі постраждало 11 рятувальників

Стан постраждалих пожежників важкий, їх евакуюють за допомогою вертольотів.

В гасінні загоряння беруть участь понад 200 осіб. На даний момент пожежу локалізовано.

За даними агентства, в будівлі розташовувався бізнес з виробництва "бутанового медового масла", процес виготовлення якого включає витяг речовин, що містяться в канабісі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 17 квітня спалахнула масштабна пожежа в ресторані "Нова Земля".

Коментувати
Світ

Дивіться також

Саакашвілі заразився коронавірусом? У ексглави Грузії зробили заяву

Вбивав українських військових у Дебальцевому. Росія вирішила екстрадувати найманця з "громадянством ДНР"

Кастельфульит-де-ла-Рока: место, где замирает сердце

США налякали Росію ядерними ракетами в Польщі: посипалися погрози

Нашій армії - наш військовий додаток: створимо його разом!