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ПолітикаЕкономіка

У центрі Лондона стався теракт: опубліковані перші фото і відео з місця НП

23.6тЧитати новину російською

У Лондоні автомобіль врізався в огорожу будівлі британського парламенту, через що постраждало кілька пішоходів і велосипедистів. Правоохоронці кваліфікували інцидент як теракт.

Водій вже затриманий, повідомили у прес-службі лондонської поліції (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"О 7:37 ранку 14 серпня Ford Fiesta сріблястого кольору зіткнувся з кількома велосипедистами і пішоходами, перш ніж врізатися в огорожу будівлі парламенту. Водій машини, чоловік у віці 20 років, був заарештований на місці озброєними офіцерами", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваного доправили до поліцейського відділку на півдні Лондона.

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Зазначається, що життю постраждалих нічого не загрожує. Декому з них медики надали допомогу ще на місці події, а двоє осіб були госпіталізовані.

Через НП у Лондоні закривали прилеглі дороги та станцію метро "Вестмінстерський палац", що розташована найближче до місця події.

Британський прем'єр-міністр Тереза ​​Мей вже прокоментувала подію. У своєму Twitter вона висловила підтримку постраждалим і подякувала правоохоронцям.

"Подумки з тими, хто був поранений під час інциденту у Вестмінстері. Дякую екстренним службам за їхню негайну і мужню відповідь", - написала політик.

Як згодом заявив помічник комісара лондонської поліції Нейл Басу, під час обшуків авто затриманого жодної зброї там не виявили.

Як писав OBOZREVATEL, аналогічні події в цьому році вже траплялися в декількох країнах. У квітні 2018 року вантажівка в'їхала у групу людей у Мюнстері на півдні Німеччини, через що загинуло двоє осіб.

Також у кінці квітня в канадському місті Торонто фургон протаранив натовп пішоходів. За даними поліції, від травм загинуло десятеро осіб.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Особа
Тереза ​​Мей
Місце
АнгліяЛондон
Об'єкти
теракткриміналДТП
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
это был внебрачный внучатый швагро Путина,определенно!!
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Гость
Гость
негра то за що ?
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Путен, астанавись!
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