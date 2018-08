У центрі Лондона стався теракт: опубліковані перші фото і відео з місця НП

У Лондоні автомобіль врізався в огорожу будівлі британського парламенту, через що постраждало кілька пішоходів і велосипедистів. Правоохоронці кваліфікували інцидент як теракт.

Водій вже затриманий, повідомили у прес-службі лондонської поліції (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"О 7:37 ранку 14 серпня Ford Fiesta сріблястого кольору зіткнувся з кількома велосипедистами і пішоходами, перш ніж врізатися в огорожу будівлі парламенту. Водій машини, чоловік у віці 20 років, був заарештований на місці озброєними офіцерами", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваного доправили до поліцейського відділку на півдні Лондона.

Зазначається, що життю постраждалих нічого не загрожує. Декому з них медики надали допомогу ще на місці події, а двоє осіб були госпіталізовані.

Через НП у Лондоні закривали прилеглі дороги та станцію метро "Вестмінстерський палац", що розташована найближче до місця події.

Британський прем'єр-міністр Тереза ​​Мей вже прокоментувала подію. У своєму Twitter вона висловила підтримку постраждалим і подякувала правоохоронцям.

"Подумки з тими, хто був поранений під час інциденту у Вестмінстері. Дякую екстренним службам за їхню негайну і мужню відповідь", - написала політик.

Як згодом заявив помічник комісара лондонської поліції Нейл Басу, під час обшуків авто затриманого жодної зброї там не виявили.

