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У центрі Лондона спалахнув величезний готель: опубліковано фото і відео

1.4тЧитати новину російською

У Лондоні спалахнула велика пожежа в готелі Mandarin Oriental.

За даними London Fire Brigade, це сталося в престижному районі Найтсбрідж 6 червня. Також, Metro передає, що на місце події прибули 15 пожежних машин і 97 співробітників особового складу та офіцерів.

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"На даний момент вже 20 пожежних розрахунків і порядку 120 пожежних займаються гасінням пожежі на даху готелю", - повідомила пожежна служба Лондона в Twitter.

Даних про загиблих або постраждалих поки немає. Також невідомо, що послужило причиною займання.

Очевидці відобразили пожежу на фото і відео, оприлюднивши в Twitter. Деякі відзначають, що вогонь видно з Гайд-парку.

Ділянка дороги A4 перекрили в обидві сторони. Район є не тільки одним з найдорожчих, але жвавих в місті. Недалеко від місця події знаходиться знаменитий універмаг Harrods.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні під Києвом в Чорнобильській зоні спалахнула масштабна пожежа, яку рятувальники не змогли приборкати повністю навіть наступного дня. Рятувальники стверджували, що радіаційний фон в Києві не перевищив норму. У свою чергу, версія про спалах сухої трави в результаті навмисного підпалу не підтвердилася.

Місце
АнгліяЛондон
Об'єкт
пожежа
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