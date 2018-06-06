У центрі Лондона спалахнув величезний готель: опубліковано фото і відео

У Лондоні спалахнула велика пожежа в готелі Mandarin Oriental.
За даними London Fire Brigade, це сталося в престижному районі Найтсбрідж 6 червня. Також, Metro передає, що на місце події прибули 15 пожежних машин і 97 співробітників особового складу та офіцерів.
Fifteen fire engines and 97 firefighters and officers have been called to a fire in William Street #Knightsbridge More info to follow. pic.twitter.com/iz0ZocXf8W- London Fire Brigade (@LondonFire) 6 червня 2018 р.
"На даний момент вже 20 пожежних розрахунків і порядку 120 пожежних займаються гасінням пожежі на даху готелю", - повідомила пожежна служба Лондона в Twitter.
We've now got 20 fire engines and around 120 firefighters and officers tackling a fire on the roof of a hotel in #Knightsbridge https://t.co/Q8RMsTDSTf кредитують © @jackwmartin_ pic.twitter.com/npRctIYOvk- London Fire Brigade (@LondonFire) 6 червня 2018 р.
Даних про загиблих або постраждалих поки немає. Також невідомо, що послужило причиною займання.
Очевидці відобразили пожежу на фото і відео, оприлюднивши в Twitter. Деякі відзначають, що вогонь видно з Гайд-парку.
Ділянка дороги A4 перекрили в обидві сторони. Район є не тільки одним з найдорожчих, але жвавих в місті. Недалеко від місця події знаходиться знаменитий універмаг Harrods.
Read Keith potter 's blog on how our #LFBLIFE courses are helping to make a massive difference to #Feltham young offenders https://t.co/3oXBJ0Aejo pic.twitter.com/3LCDDRWj5x- London Fire Brigade (@LondonFire) 6 червня 2018 р.
Around 100 firefighters are tackling a large fire at a hotel of 12 floors in #Knightsbridge https://t.co/Q8RMsTDSTf кредитують © @ jchan89 pic.twitter.com/X4PD65Mzee- London Fire Brigade (@LondonFire) 6 червня 2018 р.
major fire in knightsbridge # perhaps someone 's money has caught fire by pic.twitter.com/9soYBUH7Ob- simon tyszko (@simontyszko) 6 червня 2018 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні під Києвом в Чорнобильській зоні спалахнула масштабна пожежа, яку рятувальники не змогли приборкати повністю навіть наступного дня. Рятувальники стверджували, що радіаційний фон в Києві не перевищив норму. У свою чергу, версія про спалах сухої трави в результаті навмисного підпалу не підтвердилася.