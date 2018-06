У центрі Лондона спалахнув величезний готель: опубліковано фото і відео

У Лондоні спалахнула велика пожежа в готелі Mandarin Oriental.

За даними London Fire Brigade, це сталося в престижному районі Найтсбрідж 6 червня. Також, Metro передає, що на місце події прибули 15 пожежних машин і 97 співробітників особового складу та офіцерів.

Fifteen fire engines and 97 firefighters and officers have been called to a fire in William Street #Knightsbridge More info to follow. pic.twitter.com/iz0ZocXf8W - London Fire Brigade (@LondonFire) 6 червня 2018 р.

"На даний момент вже 20 пожежних розрахунків і порядку 120 пожежних займаються гасінням пожежі на даху готелю", - повідомила пожежна служба Лондона в Twitter.

We've now got 20 fire engines and around 120 firefighters and officers tackling a fire on the roof of a hotel in #Knightsbridge https://t.co/Q8RMsTDSTf кредитують © @jackwmartin_ pic.twitter.com/npRctIYOvk - London Fire Brigade (@LondonFire) 6 червня 2018 р.

Даних про загиблих або постраждалих поки немає. Також невідомо, що послужило причиною займання.

Очевидці відобразили пожежу на фото і відео, оприлюднивши в Twitter. Деякі відзначають, що вогонь видно з Гайд-парку.

Ділянка дороги A4 перекрили в обидві сторони. Район є не тільки одним з найдорожчих, але жвавих в місті. Недалеко від місця події знаходиться знаменитий універмаг Harrods.

Read Keith potter 's blog on how our #LFBLIFE courses are helping to make a massive difference to #Feltham young offenders https://t.co/3oXBJ0Aejo pic.twitter.com/3LCDDRWj5x - London Fire Brigade (@LondonFire) 6 червня 2018 р.

major fire in knightsbridge # perhaps someone 's money has caught fire by pic.twitter.com/9soYBUH7Ob - simon tyszko (@simontyszko) 6 червня 2018 р.

