У центрі Лісабона вибухнув житловий будинок: люди опинилися під завалами. Фото і відео

Карина Бондаренко Світ 06:54, 21.12.2020 Оновлено: 06:58, 21.12.2020

У неділю, 20 грудня, в центрі столиці Португалії Лісабоні вибухнув, загорівся і обвалився житловий будинок. Постраждали щонайменше 5 осіб, один пропав безвісти.

Рятувальники продовжують пошуки людей під завалами. За попередньою інформацією, причиною події міг стати витік газу, повідомляє Publico (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Чотирьом постраждалим надали медичну допомогу і відпустили їх додому. Ще один потерпілий отримав серйозні опіки і знаходиться у важкому стані.

Всього в будинку проживали дев'ять осіб. Зниклим без вести оголошений 24-річний житель першого поверху. На момент вибуху він міг перебувати в приміщенні.

У Лісабоні обвалився будинок.
publico.pt
На місці НП працюють рятувальники.
publico.pt
Трагедія в Португалії трапилася 20 грудня.
publico.pt
Один чоловік пропав безвісти.
publico.pt
У будинку проживали 9 осіб.
publico.pt
Люди опинилися під завалами.
publico.pt
Будинок обвалився в центрі Лісабона (Португалія).
Мапа

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в лікарні в місті Газіантеп на півдні Туреччини вибухнув кисневий балон в одній з коронавірусних лікарень – загинуло дев'ять осіб.

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