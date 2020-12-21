У центрі Лісабона вибухнув житловий будинок: люди опинилися під завалами. Фото і відео

У неділю, 20 грудня, в центрі столиці Португалії Лісабоні вибухнув, загорівся і обвалився житловий будинок. Постраждали щонайменше 5 осіб, один пропав безвісти.

Рятувальники продовжують пошуки людей під завалами. За попередньою інформацією, причиною події міг стати витік газу, повідомляє Publico (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Чотирьом постраждалим надали медичну допомогу і відпустили їх додому. Ще один потерпілий отримав серйозні опіки і знаходиться у важкому стані.

Всього в будинку проживали дев'ять осіб. Зниклим без вести оголошений 24-річний житель першого поверху. На момент вибуху він міг перебувати в приміщенні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в лікарні в місті Газіантеп на півдні Туреччини вибухнув кисневий балон в одній з коронавірусних лікарень – загинуло дев'ять осіб.