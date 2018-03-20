У центрі Кишинева пролунав вибух: є жертви

Близько полудня 20 березня в центрі Кишинева пролунав вибух, в результаті якого загинули дві людини, ще кілька отримали поранення.

НП сталася в магазині на розі вулиць Вірменська та Алексей Матеєвич, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на Генеральний інспекторат поліції міста.

За попередньою інформацією, один з покупців підірвав гранату на вході в магазин.

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Очевидці повідомляють, що між продавцем магазину і покупцем стався конфлікт. Той нібито спробував забрати товар, не сплативши, але йому відмовили.

На місце події прибули рятувальники і співробітники правоохоронних органів. Центр міста оточили.

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