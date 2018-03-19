У центрі Європи назріває нова війна і "ще одна Україна" - Newsweek

Сербські сепаратисти в Боснії і Герцеговині нарощують збройні сили за підтримки російського президента Володимира Путіна.

Це може спричинити нову війну, схожу до тої, яка триває в Україні, пише Newsweek.

У Республіці Сербській, автономному регіоні Боснії і Герцеговини з більшістю сербського населення, відбувається нарощування збройних сил, свідчать дані звіту дослідницького центру Foreign Policy Research Institute "Боснія на російській рубальній дошці: загроза насильства та як цьому запобігти".

Місцева поліція та інші посадовці з безпеки проходять російське військове навчання, накопичують військове устаткування, свідчать документи отримані ЗМІ, і все більше стають схожими на добре навчених військових.

Разом з тим Москва підтримує націоналістичні угруповання бойовиків в Боснії і Герцеговині. Виявлено щонайменше 78 збройних формувань.

"Для Москви (Республіка Сербська) є дуже зручним фактором, який вона може використовувати для дестабілізації Європи, коли захоче", - каже Майкл Карпентер, колишній високопосадовець Пентагону США.

Республіка Сербська значно збільшила витрати на зброю, купивши близько 4000 автоматичних гвинтівок за останні два роки. Президент Республіки Сербської Мілорад Додик будує нове сховище біля регіонального аеропорту, а колишні бараки югославської армії перетворюються на "навчальні центри поліції", повідомляє місцева преса.

Нова дорога, що пов’язує навчальний центр зі сховищем, дозволяє поліції діяти як справжня армія.

"Дорога йде через покинуті села і не має жодної іншої цілі, крім прихованого переміщення зброї та військових", - йдеться у звіті.

Політичний конфлікт великих масштабів спинить інтеграцію Боснії з Заходом, від чого Москва виграє, вважає балканський аналітик Дімітар Бечев.

"З іншого боку, це може втягнути Росію до конфронтації з Заходом на ще одному фронті. Теперішній стан – повільний конфлікт і обструкція від Додика найкраще служить інтересам Росії", - додав він.

Як писав "Обозреватель", раніше лідер Республіки Сербської анонсував референдум про відділення від Боснії і Герцеговини.