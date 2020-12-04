У центрі Белграда прогримів вибух, одна людина загинула, двох поранено. Відео та фото

Борис Бондар Світ 18:23, 4.12.2020 Оновлено: 18:48, 4.12.2020

У столиці Сербії Белграді 4 грудня прогримів вибух біля телецентру RTS. Загинула одна людина, двоє отримали поранення.

Про це повідомило видання RTS. Вибухова хвиля вибила шибки у вікнах довколишніх будинків і пошкодила припарковані поруч автомобілі.

За попередніми даними, міг здетонувати балон зі зварювальним газом. Він був в автомобілі працівників компанії "Енінгі Енергетика", які приїхали до телецентру, щоб усунути несправності в системі кондиціонування.

Машину з балонами розірвало
vecernji.hr
Вибуховою хвилею вибило шибки у вікнах
is-radio.com

Один співробітник компанії загинув, інший – отримав важкі поранення. Також незначно постраждав працівник телецентру.

На місце події виїхали медики і правоохоронці, які з'ясують причину вибуху.

Вибух прогримів біля телецентру RTS
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Як повідомляв OBOZREVATEL, у лікарні № 40 Нової Москви (Росія), призначеній для пацієнтів із коронавірусом, вибухнув кисень. Інцидент стався в селищі Комунарка.

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