У центрі Бейрута почалися зіткнення: в хід пішли сльозогінний газ і каміння. Фото і відео

Мирослав Семенюк Світ 17:38, 8.08.2020 Оновлено: 17:49, 8.08.2020

У центрі Бейрута біля будівлі парламенту почалися сутички демонстрантів і поліції.

Як повідомляє Telegram-канал "Поддубный", поліція використовує сльозогінний газ.

Протестувальники у відповідь кидають каміння.

Зіткнення в Бейруті
Telegram РИА Новости
Зіткнення в Бейруті
Telegram РИА Новости
Зіткнення в Бейруті
Telegram РИА Новости

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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