У центрі Бейрута почалися зіткнення: в хід пішли сльозогінний газ і каміння. Фото і відео

Поліція відтісняє демонстрантів.
У центрі Бейрута біля будівлі парламенту почалися сутички демонстрантів і поліції.
Як повідомляє Telegram-канал "Поддубный", поліція використовує сльозогінний газ.
Протестувальники у відповідь кидають каміння.
Зіткнення в Бейруті Telegram РИА Новости
Зіткнення в Бейруті Telegram РИА Новости
Зіткнення в Бейруті Telegram РИА Новости
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Увечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті прогриміли потужні вибухи в районі міського порту.
Кількість загиблих становить щонайменше 135, понад 3,7 тис. людей постраждали.
У лікарнях Бейрута не вистачало місця для поранених. Понад 30 команд Червоного Хреста залучили до роботи на місці НП.
Згідно з попередніми висновками силових структур Лівану, під час зварювальних робіт у порту вибухнули 2700 тонн селітри.
Руйнування міста показали з висоти пташиного польоту.