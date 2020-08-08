МоваЯзык

Топтеми:

У центрі Бейрута почалися зіткнення: в хід пішли сльозогінний газ і каміння. Фото і відео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Світ
887
Поліція відтісняє демонстрантів

Поліція відтісняє демонстрантів.

У центрі Бейрута біля будівлі парламенту почалися сутички демонстрантів і поліції.

Як повідомляє Telegram-канал "Поддубный", поліція використовує сльозогінний газ.

Протестувальники у відповідь кидають каміння.

Зіткнення в Бейруті

Зіткнення в Бейруті Telegram РИА Новости

Зіткнення в Бейруті

Зіткнення в Бейруті Telegram РИА Новости

Зіткнення в Бейруті

Зіткнення в Бейруті Telegram РИА Новости

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ЛіванБейрутВибухи у Бейрутівибухпротест
Поділитися в Facebook
  2. Світ