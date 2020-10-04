У центр Мінська на Марш за свободу політв'язнів стягнули водомети та автозаки: всі деталі

Олексій Тітофф Світ 13:42, 4.10.2020 Оновлено: 14:42, 4.10.2020

У неділю, 4 жовтня, в Мінську (Білорусь) пройде марш на підтримку звільнення політв'язнів режиму нелегітимного президента Олександра Лукашенка. Силовики стягнули в центр міста додаткові сили та техніку – автозаки та машини з водометами.

Крім того, за повідомленнями в соціальних мережах сьогодні в білоруській столиці не працюють деякі торгові центри та заклади.

Скупчення автозаків біля стели в центрі Мінська.
TUT.BY

Додамо, що марш присвячений пам'яті загиблого Дениса Кузнєцова – одному із затриманих 29 вересня, який містився в СІЗО на Окрестіна. Його госпіталізували з ізолятора з переломами кісток черепа, відкритою черепно-мозковою травмою та переломами ребер. За офіційною версією, чоловік впав з другого ярусу нар.

OBOZREVATEL веде хроніку подій і вносить відповідні зміни дані:

  • Опозиційні сили також опублікували план дій на марш 4 жовтня. Загальний збір призначений на 14:00 біля Стели в центрі Мінська.

"О 15:00 висуваємося від Стели, йдемо по першому кільцю (пр. Машерова), у метро "Молодіжна" повертаємо направо і по Кальварійськійї йдемо до Пушкінської, після повертаємо наліво, в бік пр. Дзержинського і йдемо туди по Жукова. Зовсім небагато проходимо по пр. Дзержинського і повертаємо до ЦИП на 1-й провулок Окрестина 36", – йдеться в повідомленні.

Карта маршруту
Скріншот

  • Також білорусів закликали збиратися у всіх містах, а в Жодіно і Барановичах вийти до в'язниць, де тримають політв'язнів.

Силовики біля мінського Палацу спорту
Силовики стягнули техніку в центр міста

  • У Мінську силовики затримали хлопця і відвели його в мікроавтобус.

  • У Мінську закриті деякі станції метро – "Площа Леніна", "Жовтнева", "Площа Перемоги" та "Площа Якуба Коласа".

  • Пропускна здатність мобільного інтернету в Мінську 4 жовтня була знижена на вимогу держорганів, повідомив білоруський оператор А1.

  • На вулиці Каховській у Мінську помітили велику колону демонстрантів з біло-червоно-білими прапорами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановском підтримала ідею того, щоб президент Франції Еммануель Макрон вів діалог з Володимиром Путіним щодо ситуації в Білорусі.

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