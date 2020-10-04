У центр Мінська на Марш за свободу політв'язнів стягнули водомети та автозаки: всі деталі

У неділю, 4 жовтня, в Мінську (Білорусь) пройде марш на підтримку звільнення політв'язнів режиму нелегітимного президента Олександра Лукашенка. Силовики стягнули в центр міста додаткові сили та техніку – автозаки та машини з водометами.

Крім того, за повідомленнями в соціальних мережах сьогодні в білоруській столиці не працюють деякі торгові центри та заклади.

Скупчення автозаків біля стели в центрі Мінська. TUT.BY

Додамо, що марш присвячений пам'яті загиблого Дениса Кузнєцова – одному із затриманих 29 вересня, який містився в СІЗО на Окрестіна. Його госпіталізували з ізолятора з переломами кісток черепа, відкритою черепно-мозковою травмою та переломами ребер. За офіційною версією, чоловік впав з другого ярусу нар.

OBOZREVATEL веде хроніку подій і вносить відповідні зміни дані:

Опозиційні сили також опублікували план дій на марш 4 жовтня. Загальний збір призначений на 14:00 біля Стели в центрі Мінська.

"О 15:00 висуваємося від Стели, йдемо по першому кільцю (пр. Машерова), у метро "Молодіжна" повертаємо направо і по Кальварійськійї йдемо до Пушкінської, після повертаємо наліво, в бік пр. Дзержинського і йдемо туди по Жукова. Зовсім небагато проходимо по пр. Дзержинського і повертаємо до ЦИП на 1-й провулок Окрестина 36", – йдеться в повідомленні.

Карта маршруту Скріншот

Також білорусів закликали збиратися у всіх містах, а в Жодіно і Барановичах вийти до в'язниць, де тримають політв'язнів.

Силовики біля мінського Палацу спорту

Силовики стягнули техніку в центр міста

У Мінську силовики затримали хлопця і відвели його в мікроавтобус.

У Мінську закриті деякі станції метро – "Площа Леніна", "Жовтнева", "Площа Перемоги" та "Площа Якуба Коласа".

Пропускна здатність мобільного інтернету в Мінську 4 жовтня була знижена на вимогу держорганів, повідомив білоруський оператор А1.

На вулиці Каховській у Мінську помітили велику колону демонстрантів з біло-червоно-білими прапорами.

Білоруська письменниця, лауреат Нобелівської премії Світлана Алексієвич висловилася за більш жорсткі санкції відносно влади Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановском підтримала ідею того, щоб президент Франції Еммануель Макрон вів діалог з Володимиром Путіним щодо ситуації в Білорусі.