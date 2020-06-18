У трьох штатах Америки зафіксували антирекорди за кількістю нових випадків COVID-19

У трьох штатах Америки зафіксували рекордну кількість зростання хворих на COVID-19.

Як повідомляє CNN, станом на середу, 17 червня, у 21 штаті спостерігається зростання кількості захворювань, а в Техасі, Флориді та Арізоні зафіксували рекордні значення нових випадків.

"Зараз гарячими зонами ми можемо назвати Арізону, Флориду і Техас – там кількість нових випадків дуже швидко росте", – заявила доцент кафедри біології в Массачусетському університеті в Дартмуті Ерін Бромейдж.

Наприклад, у Техасі за день зафіксували понад 2,3 тисячі випадків, в Арізоні – майже 2,4 тисячі, а у Флориді – понад 2,8 тисяч.

Влада заявила, що вся справа в більшій кількості тестів, але медики заперечують такий взаємозв'язок. За їхніми словами, тоді зростання відрізнялося б від звичайного на пару відсотків, а не на 50-150, як зараз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США оголосили про початок тестування ліків від COVID-19 із плазми корови.