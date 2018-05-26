У Третьяковській галереї понівечили шедевр Рєпіна: всі подробиці

У Москві вандал понівечив картину "Іван Грозний і син його Іван 16 листопада 1581 року" в Третьяковській галереї.

Увечері, 25 травня, чоловік розбив скляну огорожу металевим стовпчиком огорожі і порізав полотно художника Іллі Рєпіна. За словами працівників музею, "картині завдано серйозних ушкоджень". Але зображення осіб і рук царя та його сина не постраждали. Полотно відправили на реставрацію. Про це повідомляє Telegram-канал LIFE SHOT.

За даними каналу Mash, вандалом виявився 37-річний росіянин Ігор Подпорин. Його відразу ж затримали. Свій вчинок він пояснив тим, що картина нібито неправильна. На його думку, Іван Грозний не вбивав сина, тому полотно потрібно порвати.

Картина "Іван Грозний вбиває свого сина"

На росіянина завели кримінальну справу за статтею "Знищення або пошкодження об'єктів культурної спадщини".

Вандал Ігор Подпорин

Відзначається, що експерти назвали суму збитку в 500 тисяч рублів (близько 212,5 тисяч гривень. - Ред). Фахівці обіцяють скоро повернути полотно з реставрації.

У LIFE SHOT нагадали, що це не перший напад на "Іван Грозний і син його Іван...". У 1913-му році іконописець Абрам Балашов з криком "Досить крові! Геть кров!" накинувся на полотно з ножем і завдав три порізи. Рєпін особисто приїхав з дачі в Фінляндії, щоб відновити шедевр. Хранитель Третьяковки, дізнавшись тоді про псування полотна, кинувся під поїзд.

Ігор Подпорин Mash

Картину Рєпіна "Іван грізний і його син Іван 16 листопада 1581 року", також відома під назвою "Іван Грозний вбиває свого сина" вперше було показано в 1885 році.

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