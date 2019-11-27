У Трампа зажадали розслідування проти України: названа причина

Держсекретар США Майкл Помпео заявив, що відомості про можливі спроби України втрутитися у вибори президента США у 2016 році заслуговують уваги й мають бути розслідувані.

Таке висловлювання прозвучало під час спілкування з журналістами, передає "Голос Америки". "Якщо є інформація про те, що будь-яка країна втручалася в американські вибори, у нас є не просто право, але обов'язок провести розслідування", – сказав він.

Водночас він не уточнив, який саме вигляд мусить мати таке розслідування і про які дані конкретно йдеться.

Майкл Помпео "Інтерфакс"

Помпео нагадав, що раніше був директором ЦРУ і мав у своєму розпорядженні докази того, що "багато країн намагалися втрутитися, нашкодити американській демократії".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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