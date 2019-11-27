У Трампа зажадали розслідування проти України: названа причина

Держсекретар США Майкл Помпео заявив, що відомості про можливі спроби України втрутитися у вибори президента США у 2016 році заслуговують уваги й мають бути розслідувані.
Таке висловлювання прозвучало під час спілкування з журналістами, передає "Голос Америки". "Якщо є інформація про те, що будь-яка країна втручалася в американські вибори, у нас є не просто право, але обов'язок провести розслідування", – сказав він.
Водночас він не уточнив, який саме вигляд мусить мати таке розслідування і про які дані конкретно йдеться.
Майкл Помпео
"Інтерфакс"
Помпео нагадав, що раніше був директором ЦРУ і мав у своєму розпорядженні докази того, що "багато країн намагалися втрутитися, нашкодити американській демократії".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, що відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
У процесі бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.
Водночас він заявив, що розпочата процедура американської демократичної партії є державним переворотом.
Сам Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Свідчення за закритими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі і експослиня Штатів в Україні Марі Йованович.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між Трампом і Зеленським.
Також стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити військову допомогу для України на 250 мільйонів доларів ввечері 25 липня, тобто вже після розмови із Зеленським.
Пентагон США передасть Україні всю військову допомогу, яку в американському бюджеті заклав Конгрес, до кінця 2019 року.
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