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29 листопада • оновлено в 12:16
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У Трампа зажадали розслідування проти України: названа причина

4.2т
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Держсекретар США Майкл Помпео заявив, що відомості про можливі спроби України втрутитися у вибори президента США у 2016 році заслуговують уваги й мають бути розслідувані.

Таке висловлювання прозвучало під час спілкування з журналістами, передає "Голос Америки". "Якщо є інформація про те, що будь-яка країна втручалася в американські вибори, у нас є не просто право, але обов'язок провести розслідування", – сказав він.

Водночас він не уточнив, який саме вигляд мусить мати таке розслідування і про які дані конкретно йдеться.

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Майкл Помпео

Майкл Помпео

"Інтерфакс"

Помпео нагадав, що раніше був директором ЦРУ і мав у своєму розпорядженні докази того, що "багато країн намагалися втрутитися, нашкодити американській демократії".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, що відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.

  • У процесі бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.

  • Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.

  • Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.

  • Водночас він заявив, що розпочата процедура американської демократичної партії є державним переворотом.

  • Сам Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.

  • На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Свідчення за закритими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі і експослиня Штатів в Україні Марі Йованович.

  • 15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між Трампом і Зеленським.

  • Також стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити військову допомогу для України на 250 мільйонів доларів ввечері 25 липня, тобто вже після розмови із Зеленським.

  • Пентагон США передасть Україні всю військову допомогу, яку в американському бюджеті заклав Конгрес, до кінця 2019 року.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Майк Помпео
Місце
США
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Коментарі
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а штатам можно было поддерживать майдан?а если отбросить лицемерную дурь,то как такие мероприятия называются в уголовных кодексах всех стран?включая сша.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трампец агент путина
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
а украинцы вновь топят терерь за Байдена
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