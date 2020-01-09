У Трампа заявили про готовність миритися з Іраном без умов: всі деталі

США повідомили про готовність до переговорів із Іраном без попередніх умов для того, щоб знизити напругу в регіоні.

Відповідного листа надіслала постпредка США при ООН Келлі Крафт до Ради Безпеки ООН, написало Reuters.

Дипломатка зазначила, що США мають намір "не допустити подальшої загрози міжнародному миру та стабільності чи ескалації з боку іранського режиму".

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За словами Крафт, ліквідація іранського генерала Касема Сулеймані "виправдана" статтею 51 Статуту ООН, яка дає країні право на самооборону. Вона додала, що удари США по іракському шиїтському ополченню "аль-Хашд аш-Шаабі" 29 грудня минулого року були здійснені "у відповідь на серію нападів з боку Ірану та формувань, які його підтримують, по американських силах".

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Водночас у Ірані заявили, що завершили помсту за вбивство Сулеймані. Про це сказав постпред Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі в коментарі ТАСС.

"Всі наші дії були пропорційні вбивству Сулеймані. Вони завершені. Якщо США більше не проводитимуть військові дії проти Ірану, ми також не робитимемо таких дій", – запевнив він.

За словами дипломата, ісламська республіка діяла відповідно до статті 51 Статуту ООН, реалізуючи право на самооборону.

"Якщо США все ж вирішать проводити військові дії, в Ірану не буде іншого шляху, окрім відповіді", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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