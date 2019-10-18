У Трампа випадково проговорилися про тиск на Україну

В. о. начальника апарату Білого дому Мік Малвені проговорився, що США заморозили військову допомогу в Україні до початку розслідування країною справи проти демократів.

Про це він згадав під час спілкування з журналістами, передає CNN. Малвени підкреслив, що він знає про запит США з розслідування справи по злому сервера Демократичного національного комітету 2016 року.

Він не уточнив, що в оприлюдненому листуванні американських дипломатів йшлося про спроби змусити Україну розслідувати справу сина конкурента президента США Дональда Трампа Джо Байдена.

"Тому ми затримали гроші", – сказав Малвени.

Після він заявив, що його неправильно зрозуміли і що про тиск на Україну не йшлося.

"Єдині причини, за якими ми заблокували виділення грошей, були стурбованість відсутністю підтримки з боку інших країн і занепокоєння з приводу корупції", – йдеться в письмовій заяві.

"Ніколи не було ніякого умови щодо надання допомоги, пов'язаної зі зломом сервера Демократичної партії", – додав він.

США і Україна Дзеркало тижня

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Адвокат президента США Рудольф Джуліані планував приїхати з візитом до Києва. Його метою було спілкування з Володимиром Зеленським.

Предметом розмови повинно було стати розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера про втручання в американські вибори 2016 року і про передбачувані зв'язки сина віце-президента США Джозефа Байдена з газовою компанією, що належить українському олігарху.

Пізніше Джуліані заявив, що скасував візит в Україну через "ворога Дональда Трампа" – народного депутата Сергія Лещенка.

На початку вересня стало відомо, що в США почали "широкомасштабне розслідування" можливого тиску Трампа і його адвоката Джуліані на уряд України через американських виборів-2020.

Також Джуліані зізнався, що висував офіційному Києву вимогу про розслідування проти сім'ї екс-віце-президента США Джо Байдена.

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