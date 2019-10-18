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18 жовтня • оновлено в 07:11
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У Трампа випадково проговорилися про тиск на Україну

1.2т Читати матеріал російською

В. о. начальника апарату Білого дому Мік Малвені проговорився, що США заморозили військову допомогу в Україні до початку розслідування країною справи проти демократів.

Про це він згадав під час спілкування з журналістами, передає CNN. Малвени підкреслив, що він знає про запит США з розслідування справи по злому сервера Демократичного національного комітету 2016 року.

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Він не уточнив, що в оприлюдненому листуванні американських дипломатів йшлося про спроби змусити Україну розслідувати справу сина конкурента президента США Дональда Трампа Джо Байдена.

"Тому ми затримали гроші", – сказав Малвени.

Після він заявив, що його неправильно зрозуміли і що про тиск на Україну не йшлося.

"Єдині причини, за якими ми заблокували виділення грошей, були стурбованість відсутністю підтримки з боку інших країн і занепокоєння з приводу корупції", – йдеться в письмовій заяві.

"Ніколи не було ніякого умови щодо надання допомоги, пов'язаної зі зломом сервера Демократичної партії", – додав він.

США і Україна

США і Україна

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Вибори в США
Особи
Дональд Трамп Джо Байден
Місце
США
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Украинцы а вас сегодня в мире кто то любит...ну кроме шпрот????????????????
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