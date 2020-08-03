У Трампа поставили умову Росії для зняття санкцій

Вікторія Довгань Світ 06:43, 3.08.2020 Оновлено: 07:29, 3.08.2020

Санкції США проти Росії будуть зняті тільки в тому випадку, якщо вона перестане проявляти свою агресію стосовно інших країн і стане дружньою до Заходу.

Таку умову скасування обмежень проти країни-агресорки озвучив у статті для The Washington Post радник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн. За його словами, нинішній лідер американців Дональд Трамп прагне до цього вперше з часів Рональда Рейгана, але він не пожертвує інтересами своєї країни та її партнерів.

"Як і Рейган, президент Трамп прагне добрих стосунків з усіма народами, включаючи Росію. Але жодна країна, включаючи Росію, не повинна сумніватися в прихильності президента до захисту Сполучених Штатів і наших союзників", – підкреслив О'Браєн.

Радник президента США також додав, що якщо інформація про зловмисну діяльність росіян щодо американців в Афганістані підтвердиться, то Росія може бути впевнена в тому, що "заплатить ціну, навіть якщо ця ціна ніколи не стане публічною".

"Як і Рейган, президент Трамп шукає інший шлях з Росією, на якому Росія утримується від агресії за кордоном і стає дружнім партнером для США і Європи. У такому світі санкції проти Росії були б зайвими, і торгівля між нашими країнами процвітала б. Росіяни, американці і весь світ виграють від таких відносин", – резюмував О 'Браєн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американське видання The Wall Street Journal повідомило в своїй статті, що Конгрес США може посилити санкції проти Росії через її агресивну політику щодо України та Сирії. Перш за все вони торкнуться нафтопереробної промисловості.

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