У Трампа пообіцяли професійну передачу владу Байдену

В адміністрації ще чинного президента США Дональда Трампа запевнили, що готові професійно передати владу демократу Джо Байдену.

Однак лише тоді, коли буде доведено, що він дійсно отримав перемогу на виборах 2020 року. Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Роберт О'Браєн, передає Reuters.

За його словами, сам він покладає надії на те, що лідером президентської гонки визнають нинішнього американського лідера. Проте зазначив, що готовий працювати і з Байденом.

Чиновник висловив переконання, що адміністрація забезпечить якісну передачу влади демократу.

"Якщо команду Байдена – Гарріс буде визнано переможцями, а нині все виглядає так, у нас буде дуже професійна передача влади від Ради національної безпеки, у цьому ніяких сумнівів немає", – висловився О'Браєн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні нинішній глава США Дональд Трамп знову заявив, що виграв американські вибори президента. Водночас попередній підрахунок голосів показав, що перемогу здобув його опонент Джо Байден.