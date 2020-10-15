У Трампа після коронавірусу знайшли побічні ефекти – New York Times
Препарати, які приймав президент США Дональд Трамп, пригнічують імунітет
Тепер глава держави став більш вразливим до коронавірусу, ніж інші люди, які перехворіли на нього
Президент США Дональд Трамп після того, як перехворів на коронавірус, став більш вразливим до нього надалі.
Журналісти New York Times поспілкувалися з науковцями. Останні стверджують, що стероїдні препарати (зокрема, дексаметазон), які приймав глава держави, пригнічують природний імунітет організму, зокрема й вироблення антитіл.
"Удруге він може виявитися незахищеним, особливо тому, що в нього не виробилися власні антитіла", – пояснив імунолог з Єльського університету Акіко Івасакі.
Лікар президента Шон Конлі у своєму звіті вказав, що на момент зараження в Трампа не було антитіл. Це пояснюється тим, що глава держави перебував на ранній стадії захворювання й імунітет не встиг відреагувати на інфекцію.
Наступного дня йому ввели 8 грамів Regeneron. Це коктейль зі штучно створених антитіл людей, які перехворіли на коронавірус.
Конлі додав, що через чотири дні у президента підтвердилася наявність антитіл. Однак експерти пояснив, що вони були введені ззовні, а не сформувалися в організмі.
Експерти пояснили, що наявність синтетичних антитіл пригнічують імунну реакцію організму. За даними компанії-виробника Regeneron, рівень антитіл у крові знижується вдвічі на 21-25 день після введення ліків.
"Отже, одна доза препарату розрахована на застосування протягом одного місяця. А чи збирається Трамп приймати Regeneron щомісяця, у Білому домі не відповіли", – пише видання.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Дональд Трамп 2 жовтня заявив, що він і його дружина Меланія Трамп заразилися коронавірусом. Того ж дня його госпіталізували.
Президента США виписали 6 жовтня, а вже 11 числа лікар Трампа заявив, що глава держави більше не заразний і не становить небезпеки для оточення.
На першому після одужання виступі перед виборцями президент виконав танець і заявив, що почувається чудово.