У Трампа після коронавірусу знайшли побічні ефекти – New York Times

Президент США Дональд Трамп після того, як перехворів на коронавірус, став більш вразливим до нього надалі.

Журналісти New York Times поспілкувалися з науковцями. Останні стверджують, що стероїдні препарати (зокрема, дексаметазон), які приймав глава держави, пригнічують природний імунітет організму, зокрема й вироблення антитіл.

"Удруге він може виявитися незахищеним, особливо тому, що в нього не виробилися власні антитіла", – пояснив імунолог з Єльського університету Акіко Івасакі.

Лікар президента Шон Конлі у своєму звіті вказав, що на момент зараження в Трампа не було антитіл. Це пояснюється тим, що глава держави перебував на ранній стадії захворювання й імунітет не встиг відреагувати на інфекцію.

Наступного дня йому ввели 8 грамів Regeneron. Це коктейль зі штучно створених антитіл людей, які перехворіли на коронавірус.

Конлі додав, що через чотири дні у президента підтвердилася наявність антитіл. Однак експерти пояснив, що вони були введені ззовні, а не сформувалися в організмі.

Експерти пояснили, що наявність синтетичних антитіл пригнічують імунну реакцію організму. За даними компанії-виробника Regeneron, рівень антитіл у крові знижується вдвічі на 21-25 день після введення ліків.

"Отже, одна доза препарату розрахована на застосування протягом одного місяця. А чи збирається Трамп приймати Regeneron щомісяця, у Білому домі не відповіли", – пише видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дональд Трамп 2 жовтня заявив, що він і його дружина Меланія Трамп заразилися коронавірусом. Того ж дня його госпіталізували.

Президента США виписали 6 жовтня, а вже 11 числа лікар Трампа заявив, що глава держави більше не заразний і не становить небезпеки для оточення.

На першому після одужання виступі перед виборцями президент виконав танець і заявив, що почувається чудово.