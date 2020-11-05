У Трампа назвали умову перемоги на виборах

Карина Бондаренко Світ 07:55, 5.11.2020 Оновлено: 07:58, 5.11.2020

Чинний глава США, представник Республіканської партії Дональд Трамп може виграти на президентських виборах тільки в разі перемоги в трьох штатах.

Щоб обігнати кандидата від Демократичної партії Джо Байдена, Трампу потрібно перемогти в Арізоні, Джорджії і Пенсільванії. Про це заявила прессекретарка Білого дому Кейлі Макенані, передає Fox News.

"Звичайно, ми вважаємо, що шлях (до перемоги – Ред.) лежить через Аризону, Пенсільванію і при збереженні Джорджії, де ми лідируємо", – сказала Макенані.

За її словами, Трамп може також здобути перемогу і в Арізоні. Однак прессекретарка не виключила, що в Пенсільванії підрахунки можуть бути нечесними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 3 листопада, в США пройшли вибори президента. Обидва політики в разі перемоги можуть встановити рекорд. Адже Трамп має шанси побити рекорд Рональда Рейгана за віком перебування при владі, а Байден – стати найстаршим президентом на першому терміні в історії США.

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