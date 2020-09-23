До топ-100 найвпливовіших людей світу за версією Time увійшла рекордна кількість лікарів і вчених

Журнал Time опублікував список ста найвпливовіших людей 2020 року, до якого увійшли як відомі лідери, так і несподівані люди.

Видання Time, опублікувавши список, наголосило, що складає його щорічно протягом 20 років. Але такого року не було ніколи.

"Список цього року виглядає зовсім не так, як кожен із нас міг передбачити всього шість місяців тому", – зазначило видання.

У списку цього року можна знайти не тільки людей, що мають традиційну владу – глав держав, генеральних директорів, провідних артистів. Він також містить безліч менш відомих людей, які скористалися моментом, щоб врятувати життя, підняти дух, відновити мир.

У списку-2020 міститься рекордна кількість лікарів, медсестер і вчених.

У розділі "Лідери" розташувалися президент США Дональд Трамп, його суперник на майбутніх виборах у листопаді 2020 року Джо Байден, канцлерка Німеччини Ангела Меркель, керівник КНР Сі Цзіньпін.

До категорії "Ікони" журнал включив медсестру з Нью-Йорка Еммі О'Салліван, яка працює в лікарні, де зафіксували перший у місті випадок COVID-19.

Жінка сама заразилася коронавірусом, чотири дні перебувала на апараті ШВЛ, а через два тижні вона повернулася на роботу.

У категорію "Новатори" потрапила фахівчиня з інфекційних захворювань із Мюнхена Камілла Роті. Вона з'ясувала, що коронавірус може передаватися від людини до людини безсимптомно.

Видання відзначило, що зазвичай під час складання списку "фокусується на живих", але в 2020 році у списку досить багато людей, які пішли з життя. Зокрема, кілька людей, у вбивстві яких звинувачують поліцейських, зокрема афроамериканець Джордж Флойд із Міннеаполіса.

Також до розділу "Ікони" потрапили засновники руху Black Lives Matter, створеного після вбивства Флойда, Алісія Гарза, Опал Тометі і Патрісс Каллорс.

П'ятдесят чотири людини в списку – жінки, більше, ніж будь-коли раніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журнал Time опублікував оновлений рейтинг 100 найвпливовіших людей світу в 2019 році, в якому знову не виявилося президента Росії Володимира Путіна.