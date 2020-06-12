У Токіо зійшов з рейок пасажирський потяг

У столиці Японії Токіо вранці 12 травня пасажирський потяг зійшов з рейок.

Подія трапилася в районі станції Аото. Про це повідомило місцеве агентство Kyodo, передає ТАСС. Потяг прямував до столичного аеропорту Наріта.

За попередньою інформацією, в НП ніхто не постраждав. Причина того, що сталося з'ясовується. Рух по залізничній гілці тимчасово призупинили.

Пасажирський поїзд в Токіо Пікабіа

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Одесі поїзд зійшов з рейок і загорівся. З'явилося відео жорсткої аварії.

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