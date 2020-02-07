У тисячі разів сильніше морфію: у США з'явився вбивчий наркотик "сіра смерть"

В американському штаті Луїзіана правоохоронці під час рейдів зіткнулися з новим небезпечним наркотиком, який називають "сіра смерть".

Стверджується, що він становить загрозу для життя навіть при найменшому до нього дотику. Про це повідомляє телеканал KLFY, в сюжеті також посилаються на раніше опублікований в Facebook пост Поліції приходу Сент-Мері (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що в складі "сірої смерті" – вбивча суміш героїну, фентанілу, транквілізатора для слонів карфентанілу, а також інших опіоїдів. Дія цього наркотику в 10 тисяч разів сильніший за морфій.

У США виявили новий вбивчий наркотик

Основна ж небезпека криється в тому, що зовні речовина схожа на сіру бетонну крихту. Вона легко всмоктується при вдиханні або через шкіру.

"Вам не слід торкатися до цього. Навіть крихітна доза цього препарату може вбити людину", – запевняє представник поліції Девід Спенсер, підкреслюючи, що їм вперше трапляється такий наркотик.

Новий наркотик "сіра смерть" у 10 тис. разів могутніший від морфію Facebook/St. Mary Parish Sheriff's Office

Копи впевнені, що його вже намагалися поширити в інших містах штату. Тому закликали негайно повідомляти їм у разі виявлення пакетика з сірою речовиною.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, аналогічне попередження зробили в бюро розслідувань Джорджії (GBI), де через наркотик померли десятки людей.

Зовні наркотична речовина схожа на бетонну крихту Facebook/St. Mary Parish Sheriff's Office

За їхніми даними, вперше про "сіру смерть" заговорили в 2017 році. Наркотик знаходили в штатах Іллінойс, Огайо, Алабама, Пенсільванія й Індіана. Зазначається, що тоді за один місяць від передозування ним померли понад 50 американців, а поліцейський, який випадково доторкнувся до речовини, серйозно отруївся. Деяких же людей наркотик вбивав із першої дози.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту "Бориспіль" під Києвом співробітники СБУ затримали мешканку Сум, яка намагалася ввезти в Україну партію екстазі з країн Євросоюзу, а також планувала налагодити подальші незаконні поставки.

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