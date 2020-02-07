Головна Новини
7 лютого • оновлено в 07:26
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

У тисячі разів сильніше морфію: у США з'явився вбивчий наркотик "сіра смерть"

2.9т
Читати матеріал російською

В американському штаті Луїзіана правоохоронці під час рейдів зіткнулися з новим небезпечним наркотиком, який називають "сіра смерть".

Стверджується, що він становить загрозу для життя навіть при найменшому до нього дотику. Про це повідомляє телеканал KLFY, в сюжеті також посилаються на раніше опублікований в Facebook пост Поліції приходу Сент-Мері (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що в складі "сірої смерті" – вбивча суміш героїну, фентанілу, транквілізатора для слонів карфентанілу, а також інших опіоїдів. Дія цього наркотику в 10 тисяч разів сильніший за морфій.

У США виявили новий вбивчий наркотик

У США виявили новий вбивчий наркотик

Основна ж небезпека криється в тому, що зовні речовина схожа на сіру бетонну крихту. Вона легко всмоктується при вдиханні або через шкіру.

"Вам не слід торкатися до цього. Навіть крихітна доза цього препарату може вбити людину", – запевняє представник поліції Девід Спенсер, підкреслюючи, що їм вперше трапляється такий наркотик.

Новий наркотик "сіра смерть" у 10 тис. разів могутніший від морфію

Новий наркотик "сіра смерть" у 10 тис. разів могутніший від морфію

Facebook/St. Mary Parish Sheriff's Office

Копи впевнені, що його вже намагалися поширити в інших містах штату. Тому закликали негайно повідомляти їм у разі виявлення пакетика з сірою речовиною.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, аналогічне попередження зробили в бюро розслідувань Джорджії (GBI), де через наркотик померли десятки людей.

Зовні наркотична речовина схожа на бетонну крихту

Зовні наркотична речовина схожа на бетонну крихту

Facebook/St. Mary Parish Sheriff's Office

За їхніми даними, вперше про "сіру смерть" заговорили в 2017 році. Наркотик знаходили в штатах Іллінойс, Огайо, Алабама, Пенсільванія й Індіана. Зазначається, що тоді за один місяць від передозування ним померли понад 50 американців, а поліцейський, який випадково доторкнувся до речовини, серйозно отруївся. Деяких же людей наркотик вбивав із першої дози.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту "Бориспіль" під Києвом співробітники СБУ затримали мешканку Сум, яка намагалася ввезти в Україну партію екстазі з країн Євросоюзу, а також планувала налагодити подальші незаконні поставки.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "наркотрафік" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова
Тема
наркотрафік
Місце
США
Теги
смерть наркотики
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
1
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги