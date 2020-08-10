У Тихановської не визнали результати виборів у Білорусі

Штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав оголошені ЦВК результати голосування.

Про це в коментарі для РІА Новини повідомила довірена особа опозиційного політика.

У штабі розповіли, що за їхніми даними, у всіх регіонах країни виборці віддали від 70% до 80% голосів за Тихановську. Також Колесникова сказала, що про свої подальші дії оголосять в найближчі години.

Додамо, що в ЦВК Білорусі заявили, що діючий глава країни Олександр Лукашенко лідирує у виборах президента з результатом 81,35%.

Нагадаємо, що в Білорусі озвучили перші результати екзит-полів на виборах президента. Після закінчення голосування на виборах президента, почалися масові протести. Силовики застосовували гумові кулі і світло-шумові гранати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у день виборів президента Білорусі 9 серпня в країні з перебоями працював інтернет, а на вулиці міст ввели силовиків і військову техніку.