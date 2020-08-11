У Тихановської закликали Лукашенка віддати владу мирно

У Тихановської закликали не застосовувати насильство проти громадян. фото ex-press.by.

Штаб основний конкурентки Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлани Тихановської закликав керівництво країни до мирного діалогу про передачу влади народу без насильства і потрясінь.

Така заява опублікована в Telegram-каналі "Наша нива". У ньому йдеться про підтримку всіх, хто протестує проти фальсифікацій у мирний спосіб".

"Ми підтримуємо всіх, хто протестує проти фальсифікацій і бореться за свої права мирним шляхом", – йдеться в повідомленні.

У штабі закликали владу не застосовувати насильство проти мирних громадян.

"Ми пропонуємо почати діалог про мирну передачу влади народу без насильства і потрясінь", – підкреслили у Тихановської.

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