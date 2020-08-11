У Тихановської закликали Лукашенка віддати владу мирно

У Тихановської закликали не застосовувати насильство проти громадян. фото ex-press.by.
Штаб основний конкурентки Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлани Тихановської закликав керівництво країни до мирного діалогу про передачу влади народу без насильства і потрясінь.
Така заява опублікована в Telegram-каналі "Наша нива". У ньому йдеться про підтримку всіх, хто протестує проти фальсифікацій у мирний спосіб".
"Ми підтримуємо всіх, хто протестує проти фальсифікацій і бореться за свої права мирним шляхом", – йдеться в повідомленні.
У штабі закликали владу не застосовувати насильство проти мирних громадян.
"Ми пропонуємо почати діалог про мирну передачу влади народу без насильства і потрясінь", – підкреслили у Тихановської.
Telegram "Наша нива"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кандидат в президенти Олександр Лукашенко в шостий раз переміг на виборах з результатом 80,23%. Його головна опонентка Світлана Тихановська набрала близько 10%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори.
Після закриття виборчих дiлянок 9 серпня по всій країні почалися протести і жорсткі затримання. Є інформація про потерпілих і жертв.
Тихановська подала скаргу в ЦВК з вимогою визнати результати голосування недійсними.