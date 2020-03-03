Американським штатом Теннессі пройшов потужний торнадо, який зруйнував безліч будинків, повалив дерева та стовпи, а також вбив десятки людей.

У вівторок, 3 березня, ураган перетнув столицю штату – Нешвілл. Від стихії загинуло 25 осіб, також зруйновані сотні будинків, передає CNN (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

Торнадо в Теннессі убив 25 людей

"Це трагічний день в нашому штаті", – заявив губернатор штату Білл Лі.

Торнадо в Теннессі убив 25 людей

Президент США Дональд Трамп має намір відвідати штат. На тлі стихійного лиха суд дозволив продовжити голосування на праймеріз демократів.

Торнадо в Теннессі убив 25 людей

Торнадо в Теннессі убив 25 людей

Торнадо в Теннессі убив 25 людей

Торнадо в Теннессі убив 25 людей

Торнадо в Теннессі убив 25 людей

Торнадо в Теннессі убив 25 людей

Як повідомляв OBOZREVATEL в травні 2019 року за трьом американським штатам – Оклахома, Огайо і Індіана – пройшлися смертоносні торнадо, шторми та повені. В результаті загинули семеро людей, постраждали більше 130.

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