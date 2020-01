У Темзі побачили гігантського кашалота

Гігантський кашалот довжиною в 15 метрів був виявлений в гирлі річки Темза у Великобританії. Фахівці побоюються, що ссавець може потрапити в пастку на мулистих мілинах під час відливу.

Як повідомляє Daily Mail, величезного кашалота, який зазвичай живе в глибоких водах, вперше помітили в графстві Кент близько 00:00 29 січня. Він спокійно собі пропливав і розбризкував воду. Однак пізніше тварину вже вдень побачили в річці Суейл, яка відділяє острів Шеппи і материк Кент.

A giant sperm whale has been spotted in the Thames with spectators fearing the huge 50ft-long creature could get trapped if not helped immediately. pic.twitter.com/PZnr7ArGoT