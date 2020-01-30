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30 січня • оновлено в 22:21
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У Темзі побачили гігантського кашалота

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Гігантський кашалот довжиною в 15 метрів був виявлений в гирлі річки Темза у Великобританії. Фахівці побоюються, що ссавець може потрапити в пастку на мулистих мілинах під час відливу.

Як повідомляє Daily Mail, величезного кашалота, який зазвичай живе в глибоких водах, вперше помітили в графстві Кент близько 00:00 29 січня. Він спокійно собі пропливав і розбризкував воду. Однак пізніше тварину вже вдень побачили в річці Суейл, яка відділяє острів Шеппи і материк Кент.

Експерти відзначають, що на Суейлі багато грязьових потоків, тому існує високий ризик, внаслідок якого кашалот може опинитися в пастці під час відливу.

За словами волонтерів, кашалоти – це істоти, які живуть глибоко під водою. Вони не повинні опинятися у берегової лінії: якщо це відбувається, значить, тварина погано себе почуває і нічого не їсть.

"Наші фахівці стежать за ситуацією", - відзначають волонтери.

Кашалот є найбільшою морською твариною, яка за останні 1,5 року потрапляла в гирлі річки Темза. Раніше подібні моменти були зафіксовані в 2018 і 2019 роках. У першому випадку кашалот зник сам, у другому 8-метрова самка загинула через поранення в голову, викликаного ударом корабля.

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